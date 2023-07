Ufficiale: Scuffet firma col Cagliari sino al 2026

Simone Scuffet è ora ufficialmente un nuovo giocatore del Cagliari. Il portiere classe ’96 torna in Italia a distanza di un paio di stagioni e lo fa sposando il progetto dei sardi di Claudio Ranieri, neo promossi in Serie A. Di seguito il comunicato del club: “Il Cagliari Calcio è lieto di annunciare l’acquisto del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Simone Scuffet che arriva dal CFR Cluj a titolo definitivo e ha firmato un contratto sino al 30 giugno 2026 con opzione di prolungamento a favore del Club rossoblù per un’ulteriore stagione. Nato a Udine, il 31 maggio 1996, cresce nel vivaio dell’Udinese per approdare velocemente in prima squadra: fa così il suo debutto in Serie A a soli 17 anni, il 1° febbraio 2014, nella vittoria per 2-0 contro il Bologna. Nell’estate 2015 passa in prestito al Como, per poi ritornare l’anno successivo alla base, dove resterà sino al gennaio 2019. Il suo percorso di crescita continua ad Istanbul, nella massima serie del campionato turco, tra le fila del Kasımpaşa. La stagione successiva è nello Spezia: con i liguri conquista la promozione in Serie A ai play-off. Rientrato all’Udinese, chiude la sua esperienza in maglia bianconera con 49 presenze totali. La sua carriera prosegue di nuovo all’estero: gioca il campionato 2021-22 a Cipro nell’APOEL; si trasferisce poi in Romania tra le fila del Cluj, con cui sarà assoluto protagonista: al termine della stagione, in cui la squadra arriva sino agli spareggi di Conference League per l’ingresso agli ottavi di finale, avrà collezionato 49 gare, di cui ben 19 da imbattuto, e verrà premiato dal Club come miglior calciatore”.

Foto: Twitter Cagliari