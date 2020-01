Prosegue il matrimonio tra Matteo Scozzarella ed il Parma. Come si legge in un comunicato del club, “il giocatore ha rinnovato fino al 30 giugno 2021”. Arrivato a Parma nel 2017, il centrocampista classe 1988 ha totalizzato in stagione 3 assist in 12 presenze.

Foto: sito Parma