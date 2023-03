La Federazione scozzese ha annunciato il rinnovo del CT, Steve Clarke, che ha firmato fino a giugno 2026.

Classe 1963, Clarke è alla guida della Scozia dal 2019.

New campaign, new contract ✍

Steve Clarke has signed a new contract to remain as Scotland Men’s National Team Head Coach until 2026.

— Scotland National Team (@ScotlandNT) March 24, 2023