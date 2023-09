Kasper Schmeichel ha detto addio al Nizza nelle ultime ore del mercato francese tramite risoluzione del contratto. Il portiere, 36 anni, ripartirà dal Belgio. Ha firmato per l’ Anderlecht.

It’s official. 🇩🇰 Kasper Schmeichel joins Belgian record champion Royal Sporting Club Anderlecht. 🟣⚪ All info on https://t.co/RCdwJJMN5N pic.twitter.com/oEqJCTHyJn

