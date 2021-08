Ufficiale: Schirò al Crotone dall’Inter

“Il Football Club Crotone comunica di aver acquisito, a titolo definitivo, dall’Fc Internazionale Milano le prestazioni sportive del calciatore Thomas Schirò. Classe 2000, il neo centrocampista pitagorico è nato a Novara ed ha compiuto 21 anni lo scorso 25 aprile. Prodotto del settore giovanile dell’Inter, nell’ultima stagione ha giocato in Serie C con la Carrarese mettendo in risalto le sue doti: un centrocampista moderno, dotato di tecnica sopraffina ed ottima visione di gioco e bravo anche in fase di interdizione, grazie a dinamicità e fisicità. Inoltre possiede un ottimo tiro. Schirò si è legato al Crotone per i prossimi 3 anni sottoscrivendo un contratto fino al 30 giugno 2024″.

Foto: Logo Crotone