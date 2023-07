Ufficiale: Schelotto torna in Italia e firma col Barletta

Ezequiel Schelotto, ex, tra le altre, di Atalanta, Inter, Parma e Sporting Lisbona, è tornato in Italia, per ripartire dalla Serie D: il classe ’89 ha firmato infatti con il Barletta. L’annuncio sui canali social della società, mentre sul sito è stata annunciata la conferenza stampa di presentazione per questo pomeriggio: “ASD Barletta 1922 comunica che la conferenza stampa di presentazione del calciatore Ezequiel Schelotto avrà luogo presso la sala stampa dello stadio Puttilli, questo pomeriggio 18 luglio alle ore 17.00 I giornalisti, che vorranno prenderne parte, dovranno far pervenire entro le ore 13.00 un’apposita richiesta autorizzata dalla propria testata all’indirizzo societario info@barletta1922.com”.

Foto: Wikipedia