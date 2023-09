Ufficiale: Schalke 04 terz’ultimo nella seconda serie tedesca. Esonerato Reis. Al suo posto chiamato Kreutzer

Crisi abnorme per lo Schalke 04,storico club tedesco, arrivato anche a una semifinale di Champions. La compagine di Gelsenkirchen , retrocessa dalla Bundesliga lo scorso anno, doveva dominare la seconda serie tedesca, e invece è terz’ultima, con 7 punti in classifica. Il club ha esonerato Thomas Reis: al suo posto, come traghettatore fino alla nomina del nuovo tecnico, ci sarà Matthias Kreutzer.

Schalke 04 stellt Chef-Trainer Thomas Reis mit sofortiger Wirkung frei. Matthias Kreutzer übernimmt bis auf Weiteres die Aufgaben an der Seitenlinie. #S04 — FC Schalke 04 (@s04) September 27, 2023



Foto: sito Schalke