Ufficiale: scambio Fidelis Andria-Arzignano Valchiampo con Grosso e Milillo protagonisti

La Fidelis Andria annuncia di aver chiuso uno scambio con l’Arzignano Valchiampo: tra le fila dei pugliesi arriva Edoardo Grosso in prestito e saluta a titolo definitivo, in direzione Veneto, il difensore Alessio Milillo. Il comunicato ufficiale: “La Fidelis Andria comunica che nella mattinata odierna il ds Mariano Fernandez ha perfezionato l’arrivo a titolo a temporaneo dell’Arzignano Valchiampo del calciatore Edoardo Grosso e la cessione a titolo definito al club Veneto del difensore Alessio Milillo. Il difensore classe ‘02 , cresciuto nel settore giovanile della Virtus Entella, nella scorsa stagione ha indossato la casacca del Sestri Levante totalizzando 29 presenze condite da 2 gol. In questa prima parte di stagione ha totalizzato 9 presenze con la maglia dell’Arzignano. La società biancazzurra augura ad Alessio le migliori fortune professionali e dà il benvenuto nella famiglia Fidelis ad Edoardo”.

Foto: Twitter ufficiale Lega Pro Serie C