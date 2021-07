Ufficiale: scambio Fermana-Pro Vercelli con Iotti e Moschin come protagonisti

La Fermana comunica ufficialmente l’accordo raggiunto con la Pro Vercelli per il passaggio di Ilario Iotti alla squadra piemontese, dopo ben cinque stagioni nelle ultime sei vissute sotto il Girfalco, e l’arrivo in gialloblù del portiere Simone Moschin, classe 1996. Cresciuto nelle giovanili del Chievo Verona con cui svolge tutta la trafila fino a vestire la maglia della Primavera (19 presenze totali) ed entrare nel giro della prima squadra. Poi una lunga trafila in Serie C dove colleziona in totale 87 presenze vestendo le maglie di Pro Vercelli, Renate, Carrarese, Cuneo e Pisa. Ha sottoscritto un accordo triennale con i gialloblù.

Foto: Twitter Lega Pro