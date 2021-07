Ufficiale: Scaglia al Como dal Monza

Il Como tramite nota ufficiale dal proprio sito annuncia l’arrivo del difensore classe ’92, Filippo Scaglia dal Monza.

“Como 1907 è lieta di comunicare l’arrivo del difensore Filippo Scaglia a titolo definitivo dal Monza. Difensore centrale classe 1992, ha firmato con i lariani un contratto che lo legherà al club fino al giugno 2023.

Scaglia è cresciuto nelle giovanili del Torino e dopo aver passato le prime due annate da professionista in prestito tra Bassano Virtus e Cuneo si è trasferito al Cittadella dove ha collezionato oltre 100 presenze in Serie B. Nelle ultime 2 stagioni ha giocato al Monza.

“Sono veramente felice di poter iniziare questa nuova esperienza – ha dichiarato Filippo Scaglia – il Como mi ha voluto fortemente, dimostrando di avere grande fiducia in me e io sono pronto a ripagarla. La Serie B non è un campionato facile e fare pronostici non è semplice, avere una società solida e un gruppo sano però è spesso la determinante principale. A Como ho trovato ambizione e programmazione, due elementi fondamentali per fare bene”.

Foto: Sito ufficiale Como