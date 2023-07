Il Potenza con un comunicato ufficiale ha annunciato il rinnovo di Andrea Sbraga. Ecco il comunicato: “Il Potenza Calcio comunica di aver prolungato il contratto per le prestazioni sportive del calciatore Andrea Sbraga fino al 30 giugno 2024 con opzione per il 2025. Il difensore, classe 1992, nella scorsa stagione ha indossato la maglia rossoblù in 12 gare. La società rinnova i migliori auguri di buon lavoro”.

Foto:logo Potenza