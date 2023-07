Ufficiale: Savio Moreira in prestito al Girona dal Troyes

Savio Moreira arriva in prestito al Girona dall’ESTAC Troyes nel campionato francese. Tuttavia, la scorsa stagione ha giocato nel campionato olandese, l’Eredivisie, al PSV Eindhoven. ‘Savinho‘, come è noto nel calcio, è stimato per la velocità e l’abilità mostrata sulla fascia sinistra, dove cerca sempre di sfruttare al meglio il dinamismo della sua giovinezza. Nonostante abbia appena 19 anni, è arrivato a giocare partite di Europa League con il PSV. L’annuncio sui canali ufficiali della società spagnola: “Sávio Moreira de Oliveira, 19 anni, rafforzerà l’attacco del Girona FC in questa stagione. Il giovane brasiliano va in prestito al francese ESTAC Troyes che, come il Girona, appartiene anche al City Football Group. L’ultima stagione ha fatto parte del PSV Eindhoven, anche lì in prestito dal club francese. Conosciuto nel mondo del pallone come Savinho, il nuovo giocatore del Girona FC è un abile esterno sinistro. Formato all’Atlético Mineiro, all’età di 16 anni ha debuttato nella Prima Divisione del suo paese. ha debuttato col PSV in Europa League ed è stato spesso convocato dalle selezioni giovanili del suo paese”.

Foto: Screen Sito Girona