Ufficiale: Satriano dell’Inter torna al Brest in prestito

Seconda avventura francese per la punta dell’Inter Martin Satriano, che torna al Brest, club che l’aveva già accolto il giocatore uruguagio per sei mesi a giugno nella stagione 2021/22. 4 gol in 15 presenze in quella circostanza. Questo il comunicato della società nerazzurra: “FC Internazionale Milano comunica la cessione di Martin Satriano al Brest. L’attaccante classe 2001 si trasferisce a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2024”.

Foto: Satriano Instagram perso