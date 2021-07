Ufficiale: Sassuolo, rinnovano il ds Rossi e il responsabile del settore giovanile Palmieri

Il Sassuolo ha deciso di blindare la propria dirigenza con il prolungamento di contratto del ds Rossi e del responsabile del settore giovanile Palmieri. Ecco il comunicato del club: “Importanti segnali di continuità in casa neroverde con il rinnovo contrattuale per il Direttore Sportivo, Giovanni Rossi, e per il Responsabile del Settore Giovanile, Francesco Palmieri. Buon lavoro a tutti e Forza Sasol!”

FOTO: Sito ufficiale Sassuolo