Ufficiale: Sassuolo, ecco Velthuis dallo Sparta Rotterdam

Tijs Velthuis è un nuovo calciatore del Sassuolo. Di seguito il comunicato: “L’U.S. Sassuolo Calcio comunica di aver acquisito dallo Sparta Rotterdam, con la formula del prestito con diritto di riscatto, le prestazioni sportive del calciatore Tijs Velthuis (difensore, 2002).

Nato a Oldenzaal, nei Paesi Bassi il 12 gennaio 2002, Tijs inizia a giocare nei settori giovanili del Quick ’20 e del Twente prima di passare all’AZ Alkmaar. In maglia biancorossa viene aggregato con la seconda squadra collezionando 61 presenze e un gol in Eerste Divisie. Nell’estate del 2022 viene ceduto in prestito al NAC Breda, e giocando sempre di Eerste Divisie, scende in campo 29 volte segnando un gol contro l’Helmond Sport.

Nella stagione 2023/2024, Velthuis fa il suo esordio in Eredivisie con la maglia dello Sparta Rotterdam, club che lo preleva a titolo definitivo dall’AZ Alkmaar: qui scende in campo 27 volte tra campionato e coppa, chiudendo il campionato in ottava posizione. Il 7 agosto 2024, il difensore olandese, viene ceduto in prestito alla Salernitana, con i granata colleziona 10 presenze tra Serie B e Coppa Italia prima di passare in neroverde.

Tra il 2018 e il 2019, Velthuis ha indossato anche la maglia della nazionale olandese collezionando 4 presenze in Under-17 e un’apparizione in Under-18.

Da tutta la famiglia neroverde, benvenuto Tijs!”.

Foto: Instagram Sassuolo