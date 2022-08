Ufficiale: Saša Kalajdžić è del Wolverhampton

L’attaccante austriaco, classe 1997, Saša Kalajdžić è ufficialmente un giocatore del Wolverhampton.

La nota ufficiale del club inglese: “Il 25enne è arrivato a Wolverhampton per completare le sue visite mediche a Compton Park oggi e si unisce al club con un contratto di cinque anni, con la possibilità di prorogare per altri 12 mesi. L’attaccante di 6 piedi e 7 pollici, che ha giocato 15 presenze con la sua nazionale, si trasferisce al Molineux al termine di due stagioni complete della Bundesliga, dove ha concluso ogni volta il capocannoniere del VfB Stuttgart, segnando un totale di 23 gol. Capace di finire con entrambi i piedi, Kalajdzic è disposto a correre dietro e si è dimostrato un astuto finisher negli ultimi anni, oltre ad essere una minaccia naturale nell’aria sia per il club che per la nazione. Kalajdzic si è sviluppato di recente in Bundesliga, ma ha iniziato nella sua nazione natale, con Admira Wacker che lo ha preso dall’SR Donaufeld Wien da giovane e ha offerto la possibilità di impressionare nella Bundesliga austriaca. Promosso in prima squadra nel 2017, l’attaccante ha segnato 12 gol per l’Admira Wacker, portando a un trasferimento dello Stoccarda nel 2019, iniziato con un infortunio al legamento crociato, ma si è rivelato una mossa vincente”.

Foto: Twitter Wolverhampton