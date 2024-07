Ufficiale: Sarr è un nuovo portiere dello Spezia

Mouhamadou Sarr è un nuovo giocatore dello Spezia. Di seguito il comunicato: “U.S. Cremonese comunica di aver ceduto a titolo temporaneo con obbligo di riscatto alla società Spezia Calcio i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Mouhamadou Sarr. Arrivato a Cremona nell’estate del 2021, il portiere di origine senegalese nella stessa stagione ha conquistato la promozione in Serie A e in quella successiva ha difeso la porta della Cremo nella storica semifinale di Coppa Italia. Durante la sua permanenza in grigiorosso è sceso in campo 22 volte tra campionati di A e B e Coppa, sommando 6 clean sheet”.

Foto: Instagram Spezia