Ufficiale: Saporiti dal Modena al Potenza

Edoardo Saporiti è un nuovo giocatore del Potenza Calcio. La società lucana ha reso nota la notizia tramite un comunicato apparso sul proprio sito. Il giocatore arriva a titolo definitivo dal Modena e ha firmato un contratto di due anni. Il centrocampista conta 42 presenze ufficiali in Serie C. Di seguito il comunicato: “Il Potenza Calcio comunica di aver acquisito le prestazioni sportive del calciatore Edoardo Saporiti. Nato a Genova il 17 settembre 2001, il centrocampista ha maturato 42 presenze in Serie C con le maglie di Grosseto, Aquila Montevarchi e Torres. Arriva a titolo definitivo dal Modena FC ed ha sottoscritto un contratto fino al 30 giugno 2025. La società rivolge un caloroso benvenuto ed i migliori auguri di buon lavoro”.

Foto: Instagram Potenza