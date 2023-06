Sanoussy Ba, 19enne terzino sinistro tedesco di origini senegalesi, va in prestito allo Sturm Graz dal Red Bull Lipsia. Dopo aver firmato il primo contratto da professionista e ave esordito in prima squadra, accumulando 3 presenze in tutta la stagione, va a farsi le ossa in Austria. Il prestito ha durata annuale. L’annuncio è stato dato su Twitter dallo Sturm Graz.

Fonte Foto: Twitter Sturm Graz