Ufficiale: Sannipoli approda alla Cavese dall’Avellino

Nuovo innesto per la Cavese Calcio, squadra che milita in Serie C, ovvero Sannipoli. Centrocampista classe 2000, arriva dall’Avellino. Questo il comunicato ufficiale del club:

“Cavese 1919 rende noto di aver acquisito, dall’Us Avellino a titolo temporaneo sino al 30 giugno 2025, le prestazioni sportive del centrocampista Daniel Sannipoli.

Nato a Roma il 19 gennaio 2000, è centrocampista capace di ricoprire più ruoli. Dal 2018 al 2022 colleziona circa 100 gare e 13 gol con la maglia del Trastevere in Serie D. Esordisce tra i professionisti con il Latina nella stagione 2022/23, 34 match e 4 reti il suo score. Lo scorso anno 30 presenze e 2 gol tra Avellino e Pineto. Indosserà la maglia numero 4.

Benvenuto Daniel!”.

