Ufficiale: Sannino si dimette dalla panchina del Leviadakos

È durata poco più di due mesi l’avventura di Giuseppe Sannino alla guida dei greci del Levadiakos. Il club ellenico infatti ha comunicato sul proprio sito le dimissioni del tecnico italiano, che aveva conquistato 30 punti in 15 gare, una buonissima media, ma oggi sono arrivate le dimissioni a causa di motivi personali. La dirigenza del club ha voluto ringraziare Sannino per il contributo dato alla squadra in questi pochi mesi.

Foto: Sito Watford