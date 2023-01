Ufficiale: Sangiuliano City, esonerato Ciceri

Il Sangiuliano City ha ufficializzato l’esonero di Andrea Ciceri e dei suoi collaboratori, il tecnico paga per una serie di risultati negativi che hanno fatto scivolare la squadra al diciottesimo posto nel Girone A di Serie C. Il comunicato: “Sangiuliano City comunica di aver sollevato dall’incarico il tecnico della prima squadra Andrea Ciceri, i collaboratori Diego Verdini e Marco Sesto e il preparatore dei portieri Marco Bolsi. Una decisione sofferta, ma al tempo stesso resasi necessaria per cercare di dare una svolta decisa alla stagione. La società ringrazia Andrea Ciceri e tutto il suo staff per il lavoro svolto con impegno, professionalità e dedizione. In particolare il presidente Giovanni Luce e il direttore generale Andrea Luce desiderano ringraziare mister Andrea Ciceri per aver contributo a raggiungere lo storico traguardo della Serie C e augurano a lui e a tutto il suo staff le migliori fortune, umane e professionali per il futuro. La società comunica che nelle prossime ore verrà annunciato il nome del nuovo allenatore della prima squadra”.

Foto: Twitter ufficiale Lega Pro Serie C