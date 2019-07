Ufficiale: Sandro saluta l’Everton, va in prestito al Valladolid

Sandro Ramirez saluta di nuovo l’Everton. Tornato ai Toffees dopo la stagione trascorsa in prestito alla Real Sociedad, l’attaccante spagnolo si trasferisce ancora a titolo temporaneo: il Real Valladolid ne ha ufficializzato l’ingaggio in prestito fino al 30 giugno 2020.

✍🏻💜 Agreement with @Everton for the loan of Sandro until the end of the season. Welcome! 😊#pucela #RVFichajes pic.twitter.com/bRtOC5hYS1

— Real Valladolid CF EN (@realvalladolidE) July 2, 2019