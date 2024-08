Ufficiale: Sander Berge è un nuovo giocatore del Fulham

Tramite i profili social ed un comunicato sul sito ufficiale, il Fulham ha annunciato l’acquisto del mediano norvegese Sander Berge, dal Burnley. Il classe ’98 arriva a Londra per una cifra intorno ai 29 milioni di euro, bonus compresi.

Il giocatore ha rilasciato le sue prime parole da giocatore del Fulham alla FFCtv: “È fantastico. Sono state settimane un po’ difficili, ma finalmente sono con la maglia del Fulham in questo splendido stadio, sapendo che il mio futuro è qui, il che è fantastico. Il Fulham è sempre stata una squadra che mi ha entusiasmato. Ho giocato con loro sia in Championship che in Premier League, ed è fantastico il modo in cui giocano, 4-3-3, 4-2-3-1. Il DNA del Club è quello di essere dominanti, aggressivi, offensivi e giocare un bel calcio, e penso che questo mi si addica”.

Foto: Instagram Fulham