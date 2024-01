Ufficiale: Sanabria rinnova con il Torino fino al 2026

Terzo rinnovo nel giro di pochi giorni in casa Torino. Dopo Linetty e Vojvoda, oggi è stato il turno di Antonio Sanabria, attaccante paraguaiano in rosa dal 2021. Il comunicato del club: “Il Torino Football Club è lieto di annunciare di aver rinnovato il contratto per le prestazioni sportive del calciatore Antonio Sanabria fino al 30 giugno 2026. Nel gennaio 2021 è approdato al Torino: per lui in granata 96 presenze e 25 gol. Sanabria vanta anche 32 presenze e 3 reti con la maglia della Nazionale del Paraguay. Avanti insieme: buon lavoro e Sempre Forza Toro!”.

Foto: sito ufficiale Torino FC