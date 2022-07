Ufficiale: Sampdoria, ecco Leverbe in prestito dal Pisa

Maxime Leverbe è un nuovo calciatore della Sampdoria. Il difensore classe ’97 arriva in prestito dal Pisa. L’ufficialità è arrivata tramite un comunicato apparso sul sito ufficiale dei blucerchiati: “L’U.C. Sampdoria comunica di aver acquisito a titolo temporaneo con diritto di opzione dal Pisa Sporting Club i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Maxime Leverbe (nato a Villepinte, Francia, il 15 febbraio 1997)”. Per il difensore si tratta di un ritorno in blucerchiato, infatti il difensore era già stato acquistato dalla Samp nel 2016 dall’Ajaccio.

Foto: Instagram Sampdoria