Ufficiale: Sampaoli non è più l’allenatore del Flamengo

Nella notte è arrivato l’esonero dell’ormai ex tecnico del Flamengo Jorge Sampaoli. Decisivi per la scelta il settimo posto in campionato, oltre che le eliminazioni in Copa Libertadores e in Copa do Brasil. Questa la nota del club: “Il club informa che il tecnico Jorge Sampaoli e il suo staff tecnico non guideranno più la rosa rossonera. La dirigenza ringrazia il professionista e gli augura buona fortuna nel proseguire la sua carriera“.

