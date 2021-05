Ufficiale: Sami Khedira si ritira. In carriera ha vinto tutto

L’Hertha Berlino ha annunciato l’addio al calcio di Sami Khedira, ex centrocampista anche di Juventus e Real Madrid.

Khedira da gennaio si era trasferito in Germania e ha aiutato il club a salvarsi. “Anche se non hai indossato a lungo la nostra maglia – scrive il club della capitale tedesca -: grazie di tutto! E’ bello che tu ci abbia aiutato in un momento difficile”.

Sami Khedira in carriera ha vestito anche la maglia della Juventus, del Real Madrid, Stoccarda e della Nazionale tedesca vincendo praticamente tutto.

Il tedesco ha vinto una Bundesliga, una Liga, due Coppe di Spagna, una Supercoppa di Spagna, cinque scudetti con la Juve, tre Coppe Italia, tre Supercoppe Italiane, una Champions League con il Real Madrid, una Supercoppa UEFA, una Coppa del Mondo per Club, un Europeo Under21 e un Mondiale in Brasile nel 2014.

Insomma, una carriera esaltante. segnata però negli ultimi anni anche da tanti infortuni.

Ein ganz Großer verlässt die Fußballbühne. Auch wenn du nicht lange unser blau-weißes Trikot getragen hast: Danke für alles, @SamiKhedira! Schön, dass du uns in einer schwierigen Situation geholfen hast. 💙🤍#EinmalHerthanerImmerHerthaner #GemeinsamHertha #HaHoHe pic.twitter.com/BNBJCw9htQ — Hertha BSC (@HerthaBSC) May 19, 2021

Foto: Twitter Hertha Berlino