Ufficiale: Salvatore Mango non è più l’allenatore della Sampdoria Femminile. Squadra affidata a Gian Loris Rossi

La Sampdoria ha ufficialmente comunicato, con la seguente nota pubblicata sul proprio sito, l’esonero del tecnico della squadra femminile della società blucerchiata, Salvatore Mango, annunciando contestualmente la promozione dell’allenatore della Primavera Femminile Gian Loris Rossi:

“L’U.C. Sampdoria comunica di aver sollevato Salvatore Mango dall’incarico di allenatore responsabile della prima squadra femminile. Una decisione ponderata da tempo in vista della stagione sportiva 2024/25 e anticipata di qualche settimana in seguito alla presa di coscienza da parte del club e dello stesso tecnico della necessità reciproca di nuovi stimoli. A mister Mango vanno i ringraziamenti per la straordinaria salvezza centrata nella passata stagione e gli ottimi risultati ottenuti in quella in corso. Nel contempo la società comunica che la guida tecnica della squadra è stata affidata a Gian Loris Rossi, da inizio stagione tecnico della Primavera Femminile”.

Foto: Twitter Sampdoria