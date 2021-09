Ufficiale: salta la prima panchina in A, l’Hellas Verona esonera Di Francesco

L’Hellas Verona ha sollevato dall’incarico l’allenatore Eusebio Di Francesco. Il presidente Setti ha optato per il cambio della guida tecnica alla luce dei risultati deludenti (zero punti in tre partite). Ecco il comunicato del club veneto: “Hellas Verona FC comunica di aver sollevato Eusebio Di Francesco dall’incarico di allenatore della Prima Squadra. Il Club gialloblù ringrazia mister Di Francesco e il suo staff, nelle persone di Francesco Tomei, Stefano Romano, Giancarlo Marini e Franco Giammartino, per l’attività sin qui svolta”.

Foto: Twitter Sampdoria