A poche ore da Salernitana-Milan, il giudice sportivo della Lega Serie A, Mastrandrea, ha deciso che la gara fantasma del 6 gennaio (Covid) tra Salernitana e Venezia, vada giocata regolarmente sul campo.

Non verrà applicato lo 0-3 a tavolino alla Salernitana, che non si presentò in campo, né il punto di penalizzazione. Il Venezia ricorrerà alla corte sportiva di appello nazionale.