Ufficiale: Salernitana, ecco Trivante Stewart per l’attacco

La Salernitana attraverso le sue pagine social ufficializza l’acquisto dell’attaccante Trivante Stewart.

Il calciatore giamaicano, 14 gol in 16 presenze con il Mount Pleasant nel corso dell’ultima stagione, ha rilasciato le prime dichiarazioni con la sua nuova maglia: “Ho sempre sognato di raggiungere un traguardo così importante. La mia caratteristica principale in campo è quella di non mollare mai. L’Italia è un Paese molto lontano dal mio, ma sono davvero felice di essere qui. Spero di rendere felici e orgogliosi i tifosi della Salernitana“.

FOTO: Facebook Salernitana