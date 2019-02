Il Saint-Etienne, attraverso i propri canali ufficiali di informazione, ha annunciato di aver raggiunto l’accordo per il rinnovo di Robert Beric. L’attaccante sloveno, classe 1991, ha sottoscritto un nuovo contratto valido fino al 30 giugno del 2022. In questa stagione il 27enne ha realizzato 5 marcature personali in 14 presenze.

Foto: Saint-Etienne Twitter