Ufficiale: Sáenz è un nuovo calciatore del Leganés

Leganés e Valencia hanno raggiunto un accordo definitivo per il trasferimento di Jorge Sáenz. Il 26enne difensore centrale firma fino al 2025 con i biancoazzurri. Ecco il comunicato ufficiale della società madrilena:

“Formatosi nel C.D. Tenerife, Jorge Sáenz ha esordito con la prima squadra de LaLiga SmartBank nella stagione 2014/15, a soli diciotto anni. La sua giovinezza e le buone prestazioni hanno attirato l’attenzione di diversi club de LaLiga Santander, con il Valencia C.F. nell’estate del 2019. Nelle due stagioni successive ha giocato con la R.C. Celta, all’esordio con la squadra di Vigo in Prima Divisione.

Dopo aver giocato con il Marítimo della Prima Divisione portoghese e il C.D. Mirandés, Jorge Sáenz è arrivato al Butarque la scorsa estate in prestito. L’ex nazionale spagnolo under 21 si è affermato sin dall’inizio come uno dei pilastri della difesa pepinera, chiudendo la stagione con 38 partite giocate ed essendo il secondo giocatore più utilizzato della rosa in termini di minuti, dietro solo a Jorge Miramon.

Con il suo arrivo, già titolare per le prossime due stagioni, il Leganés si assicura la presenza di un difensore centrale che domina il gioco aereo, con doti di leadership e una buona uscita palla da dietro. Jorge si unirà alle sessioni di allenamento questo martedì sotto il comando di Borja Jiménez e sarà presentato nella sala stampa della struttura sportiva Butarque lo stesso martedì alle 13:00. Bentornato!”

Foto: Twitter Ufficiale C.D. Leganes