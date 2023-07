Il Luton Town, squadra neopromossa in Premier League, ha ufficializzato l’arrivo di Ryan Giles dal Wolverhampton. Queste le prime parole del giocatore: “Grazie per il caloroso benvenuto, ci vediamo tutti molto presto al Kenilwolth Road”. Allo stesso tempo, sempre il Luton Town ha ufficializzato la cessione in prestito al Rotheram di Fred Onyedinma.

Foto: Twitter Giles