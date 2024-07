Ufficiale: ruolo in dirigenza al Marsiglia per Ravanelli: “Motivo di orgoglio che implica grande responsabilità”

Fabrizio Ravanelli dopo 25 anni torna al Marsiglia. Avrà un ruolo in drigenza, consigliere istituzionale e sportivo del club.

Un ritorno che ha fatto molto felice l’ex giocatore che ha parlato ai canali ufficiali: “Ritornare all’OM, ​​25 anni dopo – ha esordito Ravanelli – in questo ruolo di consigliere, è per me un vero motivo di orgoglio e implica anche una grande responsabilità. L’Olympique Marsiglia e i suoi tifosi rappresentano senza dubbio una delle pagine più belle della mia carriera e ci torno con entusiasmo per mettere la mia esperienza al servizio dell’Istituzione e del Presidente Longoria”.

Foto: sito Marsiglia