Il Montpellier ha ufficializzato l’acquisto del portiere Geronimo Rulli dalla Real Sociedad. Questa la nota ufficiale del club francese: “Il Montpellier finalmente ha il successore per la porta dopo l’addio di Lecomte. Geronimo Rulli arriva in prestito con obbligo di riscatto dalla Real Sociedad. Per la prima volta nella storia, non ci sarà un estremo difensore francese a difendere la porta”.

Foto: Sito Montpellier