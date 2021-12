Ufficiale: Rui Vitoria lascia lo Spartak Mosca

Lo Spartak Mosca, arrivato al primo posto nel girone di Europa League del Napoli, ha annunciato sui social l’addio del tecnico Rui Vitoria. Per il portoghese è stato fatale il pessimo rendimento in campionato. Alla guida del club russi è in arrivo Paolo Vanoli con la presenza di Luca Cattani come ds.

⚠️ Spartak Moscow and Rui Vitoria have decided to part ways.

We would like to thank Mr. Vitoria for his professionalism, the memories he gave us in Europe, and for his admirable character.

We wish him the very best for the future! pic.twitter.com/8JoPJ5Es52

— FC Spartak Moscow (@fcsm_eng) December 15, 2021