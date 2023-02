Rudi Voeller è il nuovo direttore dell’area tecnica della Germania. L’ex atttaccante, tra le altre della Roma, succede a un altro ex bomber, conosciuto anche in Italia, ovvero Oliver Bierhoff. Voeller, come riporta la Bild, l’ha spuntata su Karl-Heinz Rummenigge, Oliver Kahn, Matthias Sammer e Oliver Mintzlaff.

Foto: twitter Bater Leverkusen