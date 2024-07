Ufficiale: Ruben Olivera nuovo allenatore della Primavera del Trento

Il Trento comunica che Rubén Ariel Olivera da Rosa è il nuovo allenatore della formazione ‘Primavera’ gialloblù. L’arrivo di Olivera rappresenta un passo significativo nel percorso di crescita del settore giovanile aquilotto che è sempre più al centro della strategia di sviluppo del Club. Rubén Olivera, nato a Montevideo il 4 maggio 1983, è un ex calciatore professionista con circa 120 presenze in Serie A, 70 in Serie B e 8 in Champions League, oltre a quelle nei campionati di Uruguay ed Ecuador. Durante la propria carriera, ha vestito le maglie di importanti club internazionali, tra cui Juventus, Fiorentina, Sampdoria e Genoa. Queste esperienze consentiranno al nuovo tecnico aquilotto di portare con sé un bagaglio di competenze che metterà a disposizione dei giovani calciatori del Trento.

Foto: logo Trento