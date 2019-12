Ufficiale: Ruben Olivera è un nuovo giocatore dell’Ostiamare: “Arrivo con entusiasmo e voglia”

36 anni compiuti lo scorso 4 maggio, ma ancora tanta voglia di giocare a calcio, anche se nelle categorie minori. Ruben Olivera, ex centrocampista, tra le altre, di Juventus e Fiorentina, riparte dalla Serie D con l’Ostiamare. A comunicarlo è stato proprio il club laziale, attraverso una nota ufficiale: “L’As Ostiamare Lidocalcio è entusiasta nell’ufficializzare l’arrivo a Via Amenduni, alla corte di Raffaele Scudieri e del presidente Luigi Lardone, del campione uruguayano Ruben Ariel Olivera Da Rosa, centrocampista dalle grandissime qualità tecniche e fisiche, classe 1983, dal passato importante e prestigioso in Serie A con le maglie, tra le altre, di Juventus, Sampdoria, Lecce e Fiorentina, vincendo 2 campionati uruguagi, 2 campionati e due supercoppe italiane.

Ruben Olivera riparte con grande entusiasmo e felicità, così come confessato in una breve intervista: “Non mi aspettavo che l’Ostiamare mi chiamasse, vista la grande quadratura che la squadra sta avendo, ma dato che ho sentito, nelle parole del mister e del Ds, che potrei essere il “più” per poter provare a vincere il campionato, ho accettato con grandissima voglia ed entusiasmo”.

Foto: sito Ostiamare