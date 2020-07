Attraverso un comunicato apparso sul sito ufficiale del club, il Rimini F. C. rende noto che il presidente Giorgio Grassi, da oggi, non è più il proprietario della società. Il club biancorosso è stato acquistato da Alfredo Rota. Il club, retrocesso nell’anno corrente in Serie D, cambia dunque la presidenza in vista della prossima stagione.

Foto: Rimini sito ufficiale