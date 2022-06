Ufficiale: Rosenior nuovo allenatore del Derby Country, dopo l’addio di Rooney

Qualche giorno fa Wayne Rooney ha deciso di dimettersi dal ruolo di allenatore del Derby Country. Dopo due anni dunque la squadra inglese era alla ricerca di un nuovo allenatore. Pochi minuti fa tramite un comunicato sul sito ufficiale, la dirigenza ha deciso di affidare la panchina a Liam Rosenior, l’ex terzino è stato in questi due anni il vice dell’ex attaccante dell0 United. Da oggi sarà lui il nuovo allenatore.

Liam Rosenior will take charge of first team affairs on an interim basis 🐏#DCFC

— Derby County (@dcfcofficial) June 26, 2022