Ufficiale: Rooney nuovo allenatore del DC United

Nuova avventura da allenatore per Wayne Rooney. L’ex attaccante del Manchester United sarà il prossimo allenatore del DC United, in America. Per lui si tratta di un ritorno, in quanto ha giocato proprio lì dal 2018 al 2020. Dopo la risoluzione con il Derby Country, inizia dunque la seconda avventura in panchina per l’ex attaccante inglese.

Ruthless competitor. Fearless leader. Wayne is ready to take the helm in D.C. 👊#DCU || @WayneRooney pic.twitter.com/6rMbLVgWQd — D.C. United (@dcunited) July 12, 2022

Foto: twitter DC United