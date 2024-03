Ufficiale: Ronny Deila non è più l’allenatore del Bruges. La squadra belga si affida a Nicky Hayen

Ronny Deila non è più l’allenatore del Bruges. Il tecnico norvegese, in seguito ai risultati altalenanti dell’ultimo periodo, è stato sollevato dall’incarico dal club belga. Non sarà quindi lui a guidare la squadra nel doppio confronto dei quarti di Conference League contro il PAOK Salonicco. Questa la nota ufficiale della società, la quale annuncia contestualmente che il ruolo di tecnico della prima squadra è stato affidato a Nicky Hayen:

“Nelle ultime due settimane la squadra ha avuto difficoltà a mostrare il vero DNA del Club Brugge e la direzione sportiva è pienamente convinta che i risultati dovrebbero essere migliori. Il Club Brugge è ora alla ricerca di un nuovo allenatore per la prossima stagione, nel frattempo la posizione di capo allenatore sarà ricoperta da Nicky Hayen attualmente alla guida del Club NXT. Sarà supportato da Michiel Jonckheere (capo allenatore U18) e dai restanti membri dello staff attuale dei senior del club”.

Foto: Instagram Bruges