Ufficiale: Ronaldo non è più il proprietario del Cruzeiro. Cedute le quote a BPW Sports

Ronaldo non è più il proprietario del Cruzeiro. Attraverso i propri canali ufficiali, il club brasiliano ha annunciato il passaggio di proprietà: il Fenomeno ha ceduto le sue quote (il 90%) a BPW Sports, società gestita da Pedro Lourenço, per 73 milioni di euro. Ronaldo continuerà comunque a far parte del consiglio di amministrazione. Durante il suo periodo da proprietario, Ronaldo ha cancellato tutti i debiti e ha portato il Cruzeiro in Serie A.

Foto: Instagram Cruzeiro