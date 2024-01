Il francese Romain Favre, 25enne di ruolo centrocampista, è stato richiamato dal Bournemouth, dopo esser stato mandato in prestito per questa stagione al Lorient, dove ha collezionato 17 presenze condite da 5 gol e un assist. Quest’estate il giocatore era stato acquistato dalla squadra inglese per 15 milioni di euro.

Foto: Twitter Bournemouth