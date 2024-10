Ufficiale: Romagnoli si dimette da allenatore del San Lorenzo

Tempi duri per i corvi di San Lorenzo. Dopo l’ 1-1 contro il Godoy Cruz, l’allenatore Leandro Romagnoli ha deciso di rassegnare le dimissioni. L’attuale 24° posto in classifica ha scatenato l’ira dei tifosi, i quali hanno reagito facendo irruzione nel centro sportivo durante l’allenamento. Di seguito il comunicato ufficiale del club:

Leandro Romagnoli ha informato questo pomeriggio il presidente Marcelo Moretti della sua decisione di lasciare l’allenatore del San Lorenzo.

Abbiamo solo parole di gratitudine per Pipi e il suo staff tecnico per il loro lavoro, la loro dedizione e soprattutto per aver sempre dato priorità alle esigenze del San Lorenzo sopra ogni altra cosa.

Con il dolore che il giocatore più vincente della storia non possa restare nel Club, lo salutiamo con la certezza che in futuro le nostre strade si incontreranno nuovamente.

Grazie mille, Pippi! San Lorenzo è casa tua!

Foto: Leandro Romagnoli twitter San Lorenzo