Ufficiale: Roma, Under passa al Marsiglia. I dettagli dell’operazione

L’annuncio è arrivato: Cengiz Under è un nuovo giocatore del Marsiglia. Questo il comunicato della Roma: “AS Roma rende noto di aver sottoscritto un contratto per la cessione a titolo temporaneo, fino al 30 giugno 2022, dei diritti alle prestazioni sportive del calciatore Cengiz Under, all’Olympique Marsiglia, a fronte del riconoscimento di un corrispettivo variabile per un importo massimo di 500 mila euro. L’accordo prevede, al verificarsi di determinate situazioni sportive, l’obbligo di acquisizione a titolo definitivo per 8,4 milioni di euro e, in caso di futuro trasferimento del Calciatore, il pagamento in favore dell’AS Roma di un importo pari al 20% del prezzo di cessione. Cengiz è arrivato in giallorosso nell’estate del 2017, collezionando 88 presenze e 17 reti. Nell’ultimo campionato ha giocato in prestito al Leicester City. In bocca al lupo, Cengiz!”.

🤝 Cengiz Under ceduto a titolo temporaneo all’Olympique Marsiglia In bocca al lupo, Cengiz! #ASRoma pic.twitter.com/7eXCahkTUE — AS Roma (@OfficialASRoma) July 4, 2021

Bir Cengiz Ünder kolay yetişmiyi 😁🇹🇷 ┈┈┈┈╭╯╰╰╰╰╰╮┈┈┈

┈┈┈┈▕╭▅╮╭▅╮▏┈┈┈

┈▕▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔▏┈

╭━╮ @cengizunder ╭━╮

┃┳╯ ┈est Olympien┈ ╰┳┃

┃┣▏ ┈┈ 🔵⚪ ┈┈┈▕┫┃

╰▕▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▏╯ pic.twitter.com/zvepYCKgEd — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) July 4, 2021

FOTO: Twitter Roma