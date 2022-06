Ufficiale: Roma, il portiere Fuzato ceduto all’UD Ibiza

La Roma tramite un post sui social ha confermato l’addio di Daniel Fuzato. Il portiere brasiliano lascia la capitale dopo due anni e si trasferirà in Spagna all’UD Ibiza. Il club baleare verserà nelle casse giallorosse un bonus di 300 mila euro in caso di promozione in Liga. Come già successo per Milanese e Frattesi tra gli altri, la Roma manterrà anche il 30% sulla futura rivendita del classe ’97.

Questa la nota del club giallorosso: “Ufficiale, Fuzato ceduto a titolo definitivo all’UD Ibiza. In bocca al lupo per il futuro, Daniel”.

Foto: Twitter Roma